Reformatierubriek: Duitse kinderen schrijven Lutherbijbel over

In het Duitse Duisburg schrijven kinderen van meer dan vijftig scholen de Bijbel over. En: In welke verhouding stond Luther tot zijn tijdgenoten Copernicus en Columbus? Dit en meer in deze Reformatierubriek.

Spanje herdenkt Reformatie

In Madrid is vorige week de officiële viering van 500 jaar Reformatie begonnen. Tot en met zaterdag werd de geestelijke en sociale invloed van de Reformatie belicht. Op het programma stonden onder meer een jongerenkamp, twee diensten, het achtste Spaanse Protestantse Congres –met meer dan duizend deelnemers– en een afsluitend concert.

De arts Pedro Tarquis, directeur van de nieuwsdienst ProtestanteDigital, zei onlangs tijdens een persconferentie dat landen die de Reformatie de rug toekeerden, zoals Spanje, zich daarmee afsloten voor maatschappelijke vooruitgang.

De nationale herdenking volgde op diverse plaatselijke en regionale vieringen en conferenties die de afgelopen maanden in het land werden gehouden.

Kinderen schrijven Bijbel over

Kinderen van meer dan vijftig scholen uit het Duitse Duisburg zijn sinds 1 januari bezig met het overschrijven van de Bijbel. De teksten worden gebundeld en op Hervormingsdag gepresenteerd. Het idee ontstond binnen de Evangelische Kirche in Deutschland. Zoals de reformator Maarten Luther de Bijbel in het Duits vertaalde, zo schrijven kinderen vers voor vers de Lutherbijbel over.

Reformatieavond Staphorst

Een projectkoor met tientallen leden afkomstig uit alle kerken in Staphorst, gaat zingen op de slotavond van het Reformatiejaar. Die wordt in Staphorst gehouden op 16 oktober. Het koor staat onder leiding van Harm Hoeve en Johan van Arnhem. Ook burgemeester Segers neemt het dirigeerstokje ter hand.

De slotavond heeft plaats in De Levensbron. Er wordt een boek gepresenteerd met daarin een route langs bijna alle kerken in Staphorst en een overzicht van 500 jaar Reformatie. Tijdens de avond belichten dr. Bart Jan Spruyt en dr. Dolf te Velde de betekenis van de Reformatie voor het heden. Zangers en zangeressen die mee willen zingen, kunnen zich opgeven via projectkoor@watgelooftstaphorst.nl.

Zomertentoonstelling Loosdrecht

In de veertiende-eeuwse Sijpekerk in Loosdrecht is sinds zaterdag de tentoonstelling ”500 jaar Reformatie, van Luther naar Loosdrecht” te zien. De kerk (Nieuw-Loosdrechtsedijk 171) is in de zomermaanden (tot 9 september) open van 11.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Meer informatie: sijpekerk.nl.

Tentoonstelling Nürnberg

Naar aanleiding van het Reformatiejubileum besteedt het Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg aandacht aan Luther in samenhang met zijn tijdgenoten Columbus en Copernicus. Zij stelden volgens curator Thomas Eser fundamentele en tot die tijd algemeen geldende voorstellingen van de aarde ter discussie. Columbus ontdekte met Amerika een nieuw werelddeel en astronoom Copernicus plaatste de zon in plaats van de aarde in het middelpunt.

De tentoonstelling ”Luther, Columbus de gevolgen. De wereld in verandering 1500-1600” gaat over de invloed van deze personen op het Europa van de zestiende eeuw. Onder de 200 geëxposeerde objecten bevinden zich enkele oorspronkelijke manuscripten van Luther, Columbus en Copernicus. Er is een uitgave van de 95 stellingen van Luther in 1517, met eigen notities van Luther. De tentoonstelling is tot 12 november te bezichtigen.

