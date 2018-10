Reformatieherdenking Middelharnis: Neergelaten koorden uit de hemel

De gemeenschap met Christus vormt het hart van de theologie van Johannes Calvijn. Dat stelde ds. G. R. Procee dinsdagavond tijdens een Reformatieherdenking in Middelharnis. „Christus moet in ons hart komen wonen.”

De herdenking in de hervormde kerk van Middelharnis ging uit van stichting In de Rechte Straat (IRS). Deze stichting stelt zich tot doel rooms-katholieke medemensen bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus. Tijdens de bijeenkomst, die zo’n 150 belangstellenden trok, werd er gecollecteerd voor de stichting. Het Prins Mauritskoor verzorgde de muzikale omlijsting.

Gemeenschap

Ds. Procee, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Middelharnis, sprak over Calvijn en de gemeenschap met Christus. De Schriftlezing was uit Johannes 15:1-11. Van essentieel belang is dat mensen niet alleen horen over Christus, maar dat Hij ook in hun hart komt, zo legde de predikant uit.

De mens krijgt deel aan de gemeenschap met Christus door een bovennatuurlijke werking, aldus ds. Procee. Wat is de gemeenschap met Christus? Als antwoord gaf ds. Procee dat de Heilige Geest de mens verenigt met Christus. „Alles wat de Heere Jezus heeft verdiend wordt van toepassing op ons.” Zo krijgt de mens onder meer deel aan de verzoening en het eeuwige leven.

De rijkste gave die een mens ooit kan ontvangen, is Christus in zijn hart, zei ds. Procee. Men kan voor de dagelijkse beslommeringen en het werk aankloppen bij de Heere Jezus. „Een kind van God krijgt alles van de Heere.” Gods kinderen krijgen deel aan Christus. „Ze zijn niet meer van zichzelf, maar van hun getrouwe Zaligmaker.”

Calvijn geeft in zijn commentaar op Romeinen 11:22 aan dat mensen op drie manieren aan Christus verbonden kunnen zijn, zo legde ds. Procee uit. Allereerst is er de band van de doop, waarvan velen worden afgesneden omdat zij de belofte van de Heere verachten. Dan is er een tweede groep, die het Evangelie ontvangt, maar bij wie dit wordt verstikt door alle beslommeringen. Zij hebben geen gemeenschap met Christus. Ten slotte zijn er de uitverkorenen, die vruchten van geloof en bekering voortbrengen.

Hoe krijg je nu deel aan Christus? Hoe word je ingelijfd in Hem? Ds. Procee gaf aan dat Calvijn op het gepredikte woord en het gebruik van de sacramenten wijst. Door de doop krijgen mensen deel aan de geestelijke beloften. Die worden niet automatisch vervuld, maar men mag wel pleiten op de doop en de beloften, aldus ds. Procee. „Het zijn koorden die uit de hemel zijn neergelaten.”

Het heilig avondmaal is een teken en zegel van de gemeenschap met Christus. Aan het avondmaal mogen alleen diegenen die in waarheid horen tot het lichaam van Christus, aldus ds. Procee. „Zelfonderzoek is daarbij nodig. Het avondmaal bewerkt daarbij geen gemeenschap met Christus, maar is een bevestiging van de beloften die de Heere geeft.”

Zandkorreltje

Ds. B. J. van Assen, hervormd predikant te Nieuwe-Tonge, hield een meditatie over Calvijn en het toekomende leven. De Schriftlezing was daarbij uit 2 Korinthe 4:16 tot 5:10. Calvijn benaderde het toekomende leven vanuit het perspectief van een pelgrim. „Een pelgrim die toeleeft naar de ontmoeting met de Heere.”

Mensen hebben van zichzelf een dierlijke liefde voor deze wereld, maar een christen kent de overdenking van het toekomende leven. „Hij heeft een eeuwige toekomst.”

Dat betekent niet dat christenen dit leven moeten veronachtzamen, aldus ds. Van Assen. Zo mogen ze genieten van lekker eten en de mooie natuur. Maar dat is niet het een en al. „In de toekomst wordt alles oneindig veel beter”, zo stelde de predikant aan de hand van Calvijn. „De beste momenten met Christus in dit leven zijn dan maar een zandkorreltje.”