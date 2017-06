Reformatiebijeenkomst Gouda: Protestants en katholiek verschillen nog steeds

Binnen het rooms-katholicisme worden vaker rozenkransen ‘gebeden’ dan dat er in de Bijbel wordt gelezen, meent prof. dr. Wil van de Bercken.

De historicus sprak zaterdagavond tijdens een reformatiebijeenkomst in Gouda, onderdeel van de door de Protestantse Kerk in Nederland georganiseerde provinciale estafette.

Henk Rusch, coördinator van de activiteiten in Flevoland, overhandigde een koker met de 95 stellingen van Maarten Luther aan ds. P. L. de Jong, coördinator van Zuid-Holland. Samen spijkerden ze de stellingen op een gereedstaande deur. Daarna werd er nog een Zuid-Hollandse stelling bijgespijkerd: „Echte protestanten zijn dwarsliggers.” Was het thema voor Flevoland ”Vrij en vrolijk geloven”, voor Zuid-Holland is dat: ”Dwarsliggers”.

Die dwarsheid was in het leven van Maarten Luther wel heel zichtbaar, aldus prof. dr. H. J. Selderhuis, voorzitter van Refo500, dat activiteiten in het kader van 500 jaar Reformatie coördineert. Hij schetste de kerkhervormer als een dwarse persoonlijkheid die tegenwoordig in geen enkele kerk zou passen en met wie bijna iedereen ruzie zou krijgen. Dat deed prof. Selderhuis om de focus niet te veel op Luther te leggen, zei hij. „Luther was een zondig mens, net zoals wij. Het gaat om zijn boodschap van de rechtvaardiging door het geloof.”

Herontdekking

Dat die boodschap ook vandaag nog rooms-katholieken aantrekt, bleek uit de toespraak van prof. Van de Bercken, Ruslandkenner, slavist en auteur van diverse boeken, waaronder ”Geloven tegen beter weten in”. De in 1946 geboren historicus groeide op in de Rooms-Katholieke Kerk, was korte tijd monnik en deed daarna lange tijd niet veel aan religie, totdat hij het geloof herontdekte door het lezen van de Bijbel. „Toen ik na het jaar 2000 de Bijbel kritisch begon te lezen, was dat voor mij een openbaring, een religieuze ontdekkingsreis.”

Van de Bercken zei dat rooms-katholieken de Bijbel tegenwoordig mogen lezen, maar dat „er meer rozenkransen worden gebeden dan dat er in de Bijbel wordt gelezen.”

Verder hekelde hij de vele rituelen die mensen kunnen afhouden van een persoonlijk geloof. Dat geloof, met een persoonlijk zondebesef, vindt hij een van de grote verschillen tussen beide kerkgemeenschappen. Ook de aandacht voor Christus verschilt, aldus Van de Bercken. „De gerichtheid op Christus in het protestantisme is anders. Christus is in het katholicisme van Zijn uniciteit beroofd. Niet in de theologie, maar wel in de praktijk. Het grootste deel van de katholieke wereld wordt nog steeds gedomineerd door heiligenverering.”

Reformatiebijbel

Tijdens de bijeenkomst reikte Margriet Gosker, organisator van veel activiteiten in dit jubileumjaar, de Reformatiebijbel uit aan Mariëlle Heidekamp, docent muziek aan Driestar educatief.

Er vonden nog twee andere presentaties plaats. De ene was van het boek ”Zingen in kleur, de psalmen verbeeld”. Tijs Huisman, voorzitter van de christelijke kunstenaarsvereniging KORF, presenteerde het eerste exemplaar aan ds. De Jong. ”Tidinge van die Goude”, een magazine over 500 jaar Reformatie in Gouda, werd door eindredacteur dr. Paul Abels aangeboden aan wethouder Dijkstra van Gouda. Het boekje beschrijft de geschiedenis van Goudse kerken.