Reform sluit zich aan bij fusie Engelse evangelicalen

Reform, een beweging van conservatieve protestanten in de Anglicaanse Kerk in Engeland, sluit zich aan bij de fusie van Church Society en Fellowship of Word and Spirit.

Dat maakte Reform maandag bekend.

De drie evangelicale groepen in de Church of England gaan verder onder de vlag van de Church Society. Ze slaan de handen ineen vanwege hun bezorgheid over de koers van de Anglicaanse Kerk. Ze zijn onder meer bang dat de kerk groen licht geeft aan het inzegenen van niet-huwelijkse relaties.

Reform behoort tot de evangelicale vleugel in de Anglicaanse Kerk. Naar schatting rekenen ruim 300 kerkelijke gemeenten in Engeland zich tot de Reform-beweging.