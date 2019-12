Refo500 gedenkt ‘onverwacht’ 10-jarig jubileum

Stichting Refo500 werd in 2009 opgericht met de gedachte dat het project in 2017 –de vijfhonderdste verjaardag van de Reformatie– zou eindigen. Het liep anders dan verwacht: de organisatie bestond maandag tien jaar. Plannen voor vernieuwing zijn in de maak.

Operationeel directeur Karla Boersma, die vanaf het eerste uur betrokken is bij de stichting die vooral bekend is geworden door het gelijknamige internationale platform, is „heel dankbaar” voor wat het werk van Refo500 in al die jaren heeft opgeleverd. „Refo500 is uitgegroeid tot een permanente organisatie met wereldwijde naamsbekendheid.”

Wat heeft Refo500 bereikt?

„In het Calvijnjaar 2009 zagen we dat er veel activiteiten werden ontplooid doordat verschillende organisaties met elkaar samenwerkten. Zonder die samenwerking was het waarschijnlijk niet gelukt om al die plannen uit te voeren. Vanuit die ervaring hebben we Refo500 opgericht. In de jaren die volgden, met verschillende jubilea in het kader van de Reformatie, hebben we die samenwerking tussen verschillende organisaties gestimuleerd. Dat is gelukt.

Daarnaast is Refo500 uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk dat interessant is voor instellingen die iets willen doen op het gebied van reformaties. Refo500 is een unieke organisatie die heeft laten zien een blijvende aantrekkingskracht te hebben.”

Hoeveel partnerorganisaties zijn bij Refo500 aangesloten?

„Op dit moment circa negentig. Na 2017 is het aantal afgenomen, maar inmiddels is er weer sprake van lichte groei.”

Twee rooms-katholieke universiteiten sluiten zich bij Refo500 aan. Vanwaar die samenwerking?

„Refo500 vraagt van haar partners om van elkaar te accepteren dat men het begrip ”reformatie” verschillend kan interpreteren. In Nederland werd door het woord ”refo” in de naam van Refo500 vaak gedacht dat het platform reformatorisch of gereformeerd is. Refo500 heeft echter juist als doel om aandacht te vragen voor reformaties, dus in het meervoud. Niet alleen voor protestantse, maar ook rooms-katholieke en radicale reformaties.

De rooms-katholieke universiteiten van Lublin in Polen en Eichstätt-Ingolstadt in Duitsland hebben een academisch belang om mee te werken. Overigens werkte bijvoorbeeld ook de KU Leuven al in een vroeg stadium mee aan Refo500.”

Wat zijn de toekomstplannen?

„Tot 2021 gaat het werk door op de manier waarop we dat nu ook doen. Er worden nu plannen ontwikkeld om vanaf 2022 op een vernieuwende manier te gaan werken, waarbij de unieke netwerkfunctie zal blijven bestaan.”