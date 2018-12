Redactiesecretaris J. J. Verhage van de Saambinder, het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten, legt zijn werkzaamheden neer.

Dat meldt het kerkblad deze week. Verhage (86) was vanaf 2004 redactiesecretaris. Hij wordt opgevolgd door J. van ’t Hul, die al lid is van de redactie. Zijn benoeming moet in maart nog geformaliseerd worden.

Verhage was van 1976 tot zijn pensionering in 1996 algemeen secretaris van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).