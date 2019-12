Redactie Kerkblad OGGiN krijgt gift uit Goudswaard

De stichting tot instandhouding van de oud gereformeerde waarheid aan de Nieuwendijk te Goudswaard heeft een gift van 54.000 euro geschonken aan de redactiecommissie van het Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN). Het ging om de opbrengst van de verkoop van het kerkgebouwtje in de buurtschap Nieuwendijk (Hoeksche Waard).

Het kerkje werd in 1963 gebouwd op de plaats van een vorig kerkje uit 1925. Het eerste werd gebouwd door beurtschipper Bastiaan Burgers ten behoeve van kerkelijke gezinnen die in deze buurtschap op grote afstand woonden tot de kerken in de omliggende dorpen. Er werden meestal leesdiensten gehouden; ook gingen er wel predikanten voor, zoals de oud gereformeerde voorgangers ds. W. H. Blaak, ds. W. Baaij, ds. Joh. van der Poel en in de beginperiode soms ds. L. Boone. Na de watersnood in 1953 werd het kerkje gesloopt.

De stichting tot instandhouding van de oud gereformeerde waarheid belegde in het volgende kerkje uit 1963 opnieuw diensten. Later nam het aantal kerkgangers af. In 2008 werd de laatste dienst gehouden. Het gebouwtje met de omliggende grond is inmiddels verkocht. Het stichtingsbestuur besloot de resterende financiële middelen over te dragen aan de redactiecommissie van het Kerkblad.