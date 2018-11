Rechtszaak wegens plaatsen volgapparatuur onder auto predikant Kruiningen

De directeur van een recherchebureau dat ervan verdacht wordt dat het in 2017 volgapparatuur heeft geplaatst onder de auto van de Kruiningse predikant ds. G. Bredeweg, moet zich hiervoor begin 2019 voor de rechter verantwoorden.

Dat bevestigde woordvoerster Martine Pilaar van het openbaar ministerie in Zeeland-West-Brabant maandag na berichtgeving in de PZC.

Onder de auto van ds. G. Bredeweg, destijds predikant van de gereformeerde gemeente in Kruiningen, werd in juli 2017 een apparaatje gevonden waarmee vastgelegd kon worden waar het voertuig zich bevond.

Uit het onderzoek van politie en justitie blijkt dat een recherchebureau kan worden aangemerkt als verdachte van de plaatsing van het apparaatje. Pilaar: „Er is een verdachte gehoord en geconfronteerd met de feiten die we onderzoeken.”

Welk recherchebureau verantwoordelijk is voor het plaatsen van de volgapparatuur wil het OM niet bekendmaken. Wel wil Pilaar kwijt dat het recherchebureau niet afkomstig is uit Zeeland. Wie het recherchebureau opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van de apparatuur weet het OM niet, aldus de woordvoerster. „Het onderzoek heeft daarvoor geen aanwijzingen opgeleverd.” Justitie zal tijdens de rechtszitting meer duidelijkheid geven over wat zij vermoedt dat de motieven zijn voor het plaatsen van de volgapparatuur.

De peilapparatuur onder de auto van ds. Bredeweg werd vorig jaar ontdekt op het hoogtepunt van een conflict in de kerkelijke gemeente rondom de positie van de predikant. De predikant en een deel van de leden van de gereformeerde gemeente in Kruiningen verlieten als gevolg daarvan in november 2017 het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten en stichtten in Kruiningen een vrije gereformeerde gemeente.

De precieze datum van de rechtszitting tegen het recherchebureau is nog niet bekend.