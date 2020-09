Rechtszaak tegen ”Pastor” in Augsburg geseponeerd

De regionale rechtbank van Augsburg heeft de zaak tegen de leider van een vrije gemeente (”Freikirche”) die zich ten onrechte pastor (”Pastor”) zou noemen, donderdag geseponeerd.

Dat meldt de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea.

Het kantongerecht in Aichach oordeelde eerder dat Claus Jäger, leider van de ”Josua Mission” –een charismatische pinkstergemeente met circa 120 leden– in diezelfde plaats, zich onterecht ”Pastor” noemde. De voorganger moest daarom een geldboete betalen. Volgens de kantonrechter had Jäger niet het recht om de titel ”Pastor” te dragen, omdat hij alleen een opleiding tot autoverkoper heeft gevolgd en geen theologische studie heeft afgerond.

De rechter baseerde de uitspraak op een bepaling van het gerechtshof in Düsseldorf, daterend uit 1983, waarin staat dat de titel alleen verleend kan worden door religieuze gemeenschappen die een publieke rechtspersoon vormen. Volgens Jägers advocaat is die bepaling „achterhaald.”

Herder

Jäger zelf stelt dat de titel ”Pastor” afgeleid is van het Latijnse woord voor herder en in de Bijbel gebruikt wordt in het kader van de geestelijke dienst in de gemeente. Hij zou zich in die zin ”Pastor” genoemd hebben.

De rechtbank in Augsburg heeft nu de zaak geseponeerd, zonder in het juridische geschil partij te kiezen. Jäger moet vanwege de seponering wel een geldbedrag van 5000 euro betalen.

Jäger liet tegenover Idea weten opgelucht te zijn. Hoewel hij eigenlijk vrijgesproken had willen worden, ziet hij de seponering van de zaak niet als schuldigverklaring of veroordeling.