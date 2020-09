Rechtszaak tegen ds. Latzel begint op 20 november

Het kantongerecht van Bremen start op 20 november de rechtszaak tegen ds. Olaf Latzel. De predikant van de Sint-Martinigemeente in de Duitse stad is aangeklaagd wegens „volksopruiing.”

Eind vorige week maakte het kantongerecht bekend dat het de aanklacht van het Bremer openbaar ministerie (OM) tegen ds. Latzel „ongewijzigd” had overgenomen en een proces zou beginnen. Dinsdag liet de rechtbank weten hiervoor drie dagen te hebben gereserveerd: 20, 25 en 30 november. De rechtszaak heeft plaats in het Bremer cultuurcentrum ”Die Glocke”.

Aanleiding tot het proces vormen uitspraken die ds. Latzel vorig najaar deed tijdens een huwelijksseminar in zijn gemeente. „De aangeklaagde zou zich tijdens dit seminar op zo’n manier over gender en homoseksuelen hebben geuit dat er sprake is van volksopruiing in de zin van het wetboek van strafrecht”, aldus het kantongerecht op zijn website.