Rechtszaak Graham tegen campus Glasgow

Een Schotse rechtbank versnelt de rechtszaak die door de Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) is aangespannen tegen de Glasgow Scottish Event Campus (SEC).

Dat meldde Premier Christian News donderdag.

De campus in Glasgow annuleerde onlangs de reservering die Franklin Graham had gemaakt. Volgens Graham gaat het om meer dan een annulering: „Het is uiteindelijk de vraag of de SEC op grond van religieuze overtuigingen christenen mag discrimineren.” De zoon van de bekende prediker Billy Graham zou in het verleden hebben gezegd dat homoseksualiteit volgens de Bijbel zonde is.

De rechtszaak begint op 30 maart met een driedaagse hoorzitting.