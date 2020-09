Rechtszaak echtpaar Pakistan opnieuw uitgesteld

De rechtszaak van het Pakistaanse echtpaar Shafqat en Shagufta Emmanuel is donderdag opnieuw uitgesteld.

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) meldt dat een rechter afwezig was, waarna de zaak –net als in juni– werd verdaagd. Het echtpaar zit al zes jaar vast in een dodencel vanwege vermeende blasfemie.

Pakistaans echtpaar hoopt na zes jaar in dodencel op vrijspraak

Volgens de aanklacht zouden Shafqat en Shagufta in 2013 Engelstalige godslasterlijke sms’jes hebben gestuurd naar een imam in hun woonplaats Gojra. Daar werkte Shagufta als schoonmaakster in de plaatselijke kerk. Haar man Shafqat, die verlamd is vanaf zijn middel, deed er vanuit zijn rolstoel wat werk als portier.