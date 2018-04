Rechter wijst claim tegen ouderling ggiN Uddel af

Er zijn geen aanwijzingen dat een ouderling van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) in Uddel geld heeft verduisterd van een in 2016 overleden gemeentelid.

Tot die conclusie komt de rechter in Arnhem in een donderdag gepubliceerd vonnis.

De ouderling van de ggiN in Uddel was voor de rechter gedaagd door de negen kinderen van de overledene. Zij stelden dat de ouderling, die sinds 1999 de financiële administratie deed voor hun moeder, ruim 80.000 euro verdonkeremaand had. Maar volgens de rechter wisten de nabestaanden ruim vóór de behandeling van de zaak al dat het merendeel van de betalingen die de ouderling namens hun moeder deed, helemaal niet discutabel was.

Hoewel de administratie die de ouderling bijhield niet volledig was, blijkt volgens de rechter niet dat er dus sprake was van verduistering of discutabele handelingen. Bovendien was de ouderling door de vrouw, die kampte met geestelijke gezondheidsproblemen, in 2007 gevolmachtigd om namens haar financiële handelingen te verrichten. Hij was dus ook niet verplicht om over elke uitgave tot in detail verantwoording af te leggen.

Normaal uitgavenpatroon

Voor wat betreft uitgaven waarvan uit de administratie die de ouderling bijhield niet blijkt waaraan die zijn besteed, constateert de rechter dat het gaat om geringe bedragen, die passen binnen een normaal uitgavenpatroon.

Tijdens de zitting op 23 februari gaven de nabestaanden toe dat de vordering van ruim 80.000 euro te hoog was ingeschat. Zo eisten ze aanvankelijk een bedrag van 19.000 euro op dat in 2008 door een fout van de bank van een opgeheven bankrekening aan de kerk was overgemaakt, maar deze geldsom bleek een halfjaar later met rente te zijn teruggeboekt. Ook vorderden de kinderen van de ouderling bedragen die hun moeder aan henzelf had betaald; daarmee eisten ze in feite bedragen die ze al hadden ontvangen nogmaals op.

De nabestaanden zijn door de rechter veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van zo’n 2700 euro.

Hoger beroep

Er is nog hoger beroep mogelijk in de zaak. Ook loopt er nog een aangifte van de kinderen tegen de ouderling. Het is nog niet duidelijk of justitie naar aanleiding daarvan tot strafrechtelijke vervolging overgaat.

