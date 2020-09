Rechter Los Angeles verbiedt MacArthur nog langer diensten in kerk te houden

Een hogere rechtbank van Los Angeles heeft een voorlopige voorziening uitgesproken tegen Grace Community Church in de wijk Sun Valley. Daarin wordt het haar voorganger John MacArthur verboden nog langer erediensten in zijn kerk te houden.

Dat meldt Religion News Service (RNS).

De autoriteiten van Los Angeles, in de Verenigde Staten, hadden MacArthur in verband met de coronacrisis opgedragen te stoppen met het houden van diensten in zijn megakerk, op straffe van arrestatie of een boete van 1000 dollar per dag. De predikant weigerde dit echter en liet zijn gemeenteleden ‘gewoon’ bij elkaar komen: zonder mondkapje en zonder afstand tot elkaar.

Buiten

De autoriteiten zijn „dankbaar” voor de uitspraak die de rechter nu heeft gedaan, zo lieten zij RNS weten. In een verklaring gaven zij aan dat er inmiddels meer dan 6000 inwoners van de regio Los Angeles zijn overleden aan het coronavirus. „We stapten pas naar de rechter na eerdere pogingen om samen te werken met de leiders van Grace Community Church waar het gaat om het beschermen van de volksgezondheid. We gaan nu kijken hoe we samen met hen aan een plan kunnen werken om de erediensten buiten te beleggen, met inachtneming van de afstandsregels en het gebruik van gezichtsbedekkend materiaal.”

Jenna Ellis, een van de advocaten van MacArthur en zijn gemeente, ziet de voorziening van de rechter als een „tijdelijke tegenslag. We willen doorgaan in onze strijd voor het grondwettelijk beschermde recht van ds. MacArthur en Grace Community Church om kerkdiensten te houden.”

MacArthur zelf noemde de uitspraak van het Superior Court „niet uit te leggen. De weegschaal zou altijd moeten doorslaan naar vrijheid, in het bijzonder voor de kerken.”

Opdracht

Vorige maand bepaalde een lagere rechtbank dat MacArthur voorlopig diensten mocht blijven beleggen, in afwachting van een hoorzitting op 4 september. Kort daarna blokkeerde het hof van beroep die uitspraak echter weer. Grace Community Church ging echter door met de kerkdiensten. „Dat is een opdracht van de Heere”, zei MacArthur de zondag erop tijdens de dienst. „Ze willen niet dat we elkaar ontmoeten, dat is duidelijk.”