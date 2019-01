Rechter buigt zich dinsdag over vrijspraak Asia Bibi

Redactie kerk

ISLAMABAD. Het hooggerechtshof van Pakistan behandelt volgende week dinsdag het verzoek om de vrijspraak in de zaak-Asia Bibi te herzien.

Dat meldde de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) donderdag.

Tegenstanders van Asia Bibi dienden na haar vrijspraak in november 2018 dit zogenaamde herzieningsverzoek in, tegen het vonnis van de rechtbank.

Het verzoek tot herziening van het vonnis wordt behandeld om 9.00 uur (Nederlandse tijd) door drie leden van de rechtbank, onder leiding van rechter Asif Saeed Khosa. Vermoedelijk besluit de rechter dezelfde dag of het beroep tegen de vrijspraak gegrond is of niet.

Een rechter in Pakistan heeft de christen Pervaiz Masih vorige week vrijgesproken van blasfemie. Dat berichtte Idea dinsdag.

