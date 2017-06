Rechter bekijkt subsidie kerkrestauraties Friesland

De Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord- Nederland (SBKG) en de provincie Friesland staan dinsdag voor de bestuursrechter in Groningen vanwege een omstreden regel in de subsidievoorwaarden voor restauratie.

SBKG vertegenwoordigt de commissies van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente Garyp, de protestantse gemeente Langweer en de protestantse gemeente Jutrijp/Hommerts. Bij de restauratie van hun kerkgebouwen, in 2015, liepen die commissies subsidies mis van opgeteld 153.000 euro.

De aanvragen werden afgewezen op basis van de zogenoemde drieprocentsregeling. Dat is een bepaling die inhoudt dat bij een subsidieaanvraag voor de restauratie van een monument een bedrag van 3 procent van de herbouwwaarde in mindering wordt gebracht. Die 3 procent komt overeen met de subsidie die monumenten van het Rijk kunnen krijgen voor onderhoud. De provincie redeneert dat bij iedere restauratie ook een deel onderhoud zit, dus dat beheerders altijd tweemaal subsidie kunnen aanvragen: bij het Rijk voor onderhoud (lichte klussen zoals schilderwerk) en bij de provincie voor restauratie (zwaarder werk zoals de vervanging van metselwerk).

Als de beheerder minder dan 3 procent van de herbouwwaarde bij het Rijk heeft aangevraagd, komt hij al niet meer in aanmerking voor provinciale subsidie. Ook als er helemaal geen rijkssubsidie is aangevraagd, omdat het werk puur om restauratie gaat, wordt de provinciale subsidieaanvraag afgewezen.

De kerken waar het om gaat waren alle drie goed onderhouden, maar was er wel restauratie vereist. Zo was de kerk van Hommerts goed onderhouden, maar moesten de ramen hersteld worden. In Langweer ging het om de restauratie van de vloer, noodzakelijk wegens inklinking van de veenbodem. De drieprocentsregeling was opgenomen in de Subsidieregeling Monumenten Friesland 2015; in de versie van 2016 is die regeling komen te vervallen. De drie restauraties hebben betrekking op 2015. SBKG vindt de regeling onredelijk.

Vorig jaar dienden ze al bezwaar in bij de provincie, maar de provinciale bezwarencommissie verwierp het bezwaarschrift.