Rechten gelovigen in veel landen beperkt

Bijna 80 procent van de wereldbevolking had vorig jaar te maken met een beperkte godsdienstvrijheid.

De nieuwsdienst Evangelical Focus berichtte dat dinsdag op grond van het International Religious Freedom Report, dat vorige week is gepresenteerd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Veel overheden hanteren wetten die de godsdienstvrijheid van burgers inperken, aldus het rapport. In die landen is het bijvoorbeeld niet mogelijk van godsdienst te veranderen.

Het rapport geeft de situatie van de mensenrechten in 199 landen weer. Het jaarlijkse onderzoek richt zich op schending en misbruik van religievrijheid door zowel overheden en terroristische groeperingen als individuen, zoals bijvoorbeeld familieleden.

Hoogst kritisch laat het rapport zich uit over terreurgroepen als Islamitische Staat (IS) en over een aantal landen waaronder China, Saudi-Arabië en Turkije. IS maakte zich schuldig aan het verkrachten, kidnappen en doden van mensen met verschillende godsdienstige achtergronden en van verschillende etnische afkomst.

China, zo stelt het rapport, ging in 2016 door met „lichamelijk misbruik, marteling, arrestaties en opsluiting van leden van geregistreerde en niet-geregistreerde godsdienstige groepen.” Meer dan 2000 keer vernietigde of vernielde het regime eigendommen van gelovigen of kerken. In 600 gevallen ging dat om een kruis.

In de Chinese provincie Shejiang riepen de acties protesten op van voorgangers en kerkelijke gemeenten. De overheid reageerde met celstraffen, aldus het rapport.