Moslims in Maleisië mogen niet van religie wisselen zonder toestemming van een islamitische rechtbank.

Dat heeft de Hoge Raad in Kuching, de hoofdstad van de Maleisische deelstaat Sarawak, dinsdag besloten.

De rechter wees een aanklacht van vier christenen –voormalige moslims– af. Die wilden de religieuze status in hun identiteitsbewijs veranderen van moslim naar christen.

In Maleisië is de islam staatsgodsdienst. Ongeveer 9 procent van de bevolking is christen.