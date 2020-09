„Realiteit eeuwige straf wezenlijk onderdeel Evangelie”

De hemelse heerlijkheid schittert juist tegenover de donkerheid van de hel. Mede daarom mag de eeuwige straf in de prediking niet worden verzwegen, aldus ds. J. J. van Eckeveld.

De emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten (GG) sprak vrijdagavond tijdens de jaarlijkse zomerconferentie voor studerenden van de GG. Het thema van de conferentie was ”Hel en hemel”.

Het spreken in de prediking over de realiteit van een eeuwige straf staat onder druk, „ook onder ons”, aldus de Zeister predikant. „Het is duidelijk dat velen niet meer geloven in de werkelijkheid van de hel, van de eeuwige straf. We willen wel van de hemel horen, maar niet van de hel. Maar het is een slecht teken als de smaak van mensen gaat bepalen wat op de preekstoel verkondigd wordt.”

Godsbeeld

Het ontkennen van de werkelijkheid van de hel, heeft alles te maken met het godsbeeld, zei de predikant. „We bedenken ons een God bij Wie geen eeuwige straf past. Maar is ons godsbeeld wel het Schriftuurlijke godsbeeld? Onze God is een verterend vuur, Die de zonde niet kan gedogen.”

In de verkondiging moet echter de „volle raad Gods” klinken, zei ds. Van Eckeveld. „Daarin gaat het over de heerlijkheid van de hemel, maar ook over de werkelijkheid van de hel. Als er niet meer over de hel wordt gesproken, verliest de prediking diepgang en ernst; dan verliest de opwekking tot bekering haar geladenheid. Wie het Woord van God eerlijk leest, moet tot de conclusie komen dat de werkelijkheid van de eeuwige straf een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het Evangelie, dat gepreekt moet worden aan alle volken.”

Spreken over de hel in de prediking kan echter nooit zonder te spreken over Christus. „Hij sprak het meest over de hel. Juist Hij is de helse pijnen doorgegaan en opent daarom voor helwaardigen de hemel.”

De predikant wees op de „prediking van hel en hemel” van de Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards. „Juist een preek waarin hij in donkere kleuren het vreselijke van de hel tekende, gebruikte de Heere als het begin van de Great Awakening, een opwekking in de 18e eeuw in Noord-Amerika.”

Ds. Van Eckeveld noemde de voorstellingen die de Bijbel geeft van de eeuwige straf: als een eeuwig vuur, als een worm die niet sterft en als de buitenste duisternis. De worm, zo stelde de predikant, wijst op het geheugen dat veroordeelden aan zal klagen.

Ook zullen er gradaties zijn in de eeuwige straf, aldus ds. Van Eckeveld. „Er is verschil tussen de toorn van God en de toorn van het Lam. De toorn Gods zal er zijn voor de heidenen, die God niet verheerlijkt hebben. Maar voor hen is niet de toorn van het Lam, want daarvan hebben ze nooit gehoord. Het Lam dat weende over ons onbekeerde hart in de prediking, zal dan op ons toornen. Die toorn van het Lam zal een hel in de hel betekenen.”

Liefde

De hemel zal precies het tegenovergestelde zijn van de hel. In plaats van Gods toorn is daar Zijn liefde. In enkele lijnen tekende de predikant hoe de Bijbel spreekt over de heerlijkheid. Zo is het de plaats van volkomen gemeenschap met God, de plaats waar duivel en zonde er niet meer zijn, en waar de hemel en de nieuwe aarde nauw zijn verbonden. „Het hart van die heerlijkheid is: dat God in Christus daar alles is in allen. Zou jij je daar thuis voelen?” vroeg ds. Van Eckeveld de studenten. „Het antwoord dat je hart hier geeft, is beslissend.”

Livestream

De conferentie, gehouden in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Gouda, trok vrijdag zo’n 170 studenten. Ook was de avond te volgen via een livestream.

De werkgroep voor studenten organiseert jaarlijks een zomer- en winterconferentie. Doorgaans beslaan deze conferenties de vrijdagavond en zaterdagochtend, waarbij voor studenten de mogelijkheid bestaat om te overnachten. Vanwege de coronamaatregelen is dit jaar gekozen om de zomerconferentie slechts één dagdeel te laten duren.