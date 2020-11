RD lanceert PuriteinenPodcast

Het Reformatorisch Dagblad start donderdag met een podcastserie over de puriteinen. Aanleiding is de reis van de Pilgrim Fathers met de Mayflower, 400 jaar geleden.

Al eerder kwam het RD met een podcastserie. Die gaat over opvoeding en is met name gericht op ouders. De PuriteinenPodcast mikt op een bredere doelgroep, maar wil vooral luisteraars tussen de 20 en 45 jaar aanspreken.

In de serie gaan redacteur Albert-Jan Regterschot en theoloog Steven Middelkoop diep in op allerlei aspecten van de puriteinen. In de eerste aflevering nemen zij de luisteraar mee op reis van Engeland naar Leiden, waarnaar de puriteinen uitweken tijden de regering van koning Jacobus I van Engeland. De podcast vertelt het verhaal van de overtocht met de Mayflower naar Amerika.

In de tweede aflevering is SGP-Kamerlid dr. Roelof Bisschop te gast. Hij schetst de historische context van de reis naar Amerika en besteedt aandacht aan de invloed van de Pilgrim Fathers op de Amerikaanse theologie en cultuur. Personen die in de serie voorbijkomen zijn onder anderen de predikanten Thomas Hooker, zijn schoonzoon Thomas Shepard, zendeling John Eliot en gouverneur John Winthrop.

Laagdrempelig

Volgens Middelkoop –ooit kwam hij met armenvol boeken terug van een conferentie over de puriteinen– is het zaak om de boodschap van de puriteinen levend te houden. „Het is belangrijk om de boodschap van de puriteinen ook nu nog te laten klinken. Daarom hoor je in de serie wie de puriteinen waren en wat de historische, politieke en theologische relevantie van hun denken is.”

Middelkoop stelt dat de podcastserie laagdrempelig is. „We trekken de luisteraar op een ontspannen manier de wereld van het puritanisme binnen. Met een heldere uitleg over de puriteinen en een overzicht van het puritanisme. Ook besteden we ruim aandacht aan geloofservaring en geloofsvorming bij de puriteinen.”

Regterschot is eveneens gegrepen door de puriteinen. „De meeste ontmoetingen tussen oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten en kolonisten gaan mis. De puriteinen daarentegen proberen samen op te trekken. In 1620 helpen de indianen de kolonisten om de winter door te komen. Er ontstaat een levendige handel. De puriteinen beseffen maar al te goed dat indianen ook schepselen van God zijn met een onsterfelijke ziel.”

Inspiratiebron

Regterschot ziet de puriteinen als inspiratiebron. „Ze wilden leer en leven met elkaar in overeenstemming brengen. In Amerika kregen ze daar alle ruimte voor. De puriteinen hebben de samenleving ingericht zoals ze dat zelf het meest bij de Bijbel vonden passen. Dezelfde uitdaging is er nu nog voor christenen. Hoe richt je je leven volgens de Bijbel in? En hoe ga je om met meningen en geluiden die niet volgens de Bijbel zijn? In dat opzicht kunnen we veel leren van de puriteinen.”

De eerste aflevering komt donderdag online. Iedere twee weken volgt een nieuwe aflevering.

>>rd.nl/puriteinen