In Moldavië is sprake van extreme armoede en mensonwaardige toestanden. Behoudende baptistengemeenten in Moldavië getuigen van hun geloof door armen hulp te bieden. Ze zien om naar kinderen zonder ouders, ondersteunen arme gezinnen en eenzame ouderen.

Met de actie wil het Reformatorisch Dagbladf de kerken helpen deze belangrijke hulp te bieden.

De verlaten kinderen van Moldavië