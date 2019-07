Razzia’s op Pakistaanse christenvluchtelingen Bangkok

De regering van Thailand voert razzia’s uit op Pakistaanse christenvluchtelingen. Dat meldde mensenrechtenorganisatie Jubilee Campaign deze week in haar nieuwsbrief.

Op 8 juli zijn volgens Jubilee Campaign vijftig asielzoekers, onder wie vrouwen en kinderen, opgepakt en vastgezet door de Thaise autoriteiten. In 2015 luidde de organisatie al de noodklok over de situatie van christenen die vanwege geloofsvervolging uit Pakistan naar Thailand vluchtten. De Thaise regering erkent hen niet als vluchtelingen, waarmee ze illegaal in het land zijn.