Rapport VS over vrijheid van godsdienst

In landen als Sudan, de Verenigde Arabische Emiraten en Oezbekistan nam vorig jaar de godsdienstvrijheid toe. In China en Nigeria was geen verbetering zichtbaar.

Dat blijkt uit het recent verschenen International Religious Freedom Report, een jaarlijks rapport van de Amerikaanse overheid over godsdienstvrijheid wereldwijd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei vorige week dat er op het gebied van godsdienstvrijheid positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. „Maar er is ook grote duisternis in delen van de wereld waar mensen vanwege hun geloof worden vervolgd.”

Het rapport gaat onder meer in op de situatie in China, waar de autoriteiten jongeren verbieden religieuze samenkomsten te bezoeken. In de noordwestelijke regio Xinjiang zitten honderdduizenden islamitische Oeigoeren in detentiekampen.

Ook Iran en Nicaragua worden genoemd als landen waar de godsdienstvrijheid onder druk staat.