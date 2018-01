Rapport Open Doors: Vrees voor religieuze zuivering in Zuid-Nigeria

In de Noord-Nigeriaanse staat Kaduna is volgens Open Doors sprake van „religieuze zuivering.” Geweld door Fulaniherders resulteerde in 725 doden, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport.

Aanslagen, gepleegd in de periode mei 2016-oktober 2017, worden door Nigeriaanse analisten beschouwd als strijd over grondbezit. Maar het Open Doorsrapport ”Nigeria: Southern Kaduna and the atrocities of Hausa-Fulani herdsmen” laat iets anders zien: een islamitische agenda om christenen uit het gebied te verdrijven. De Fulaniherders hebben als doel Zuid-Kaduna volledig in hun bezit te krijgen, stellen de schrijvers. „Ze veroveren gebieden om de islam te verspreiden en weidegronden te bemachtigen voor hun kuddes.”

De cijfers liegen er volgens Open Doors niet om. Het rapport meldt dat er bij aanvallen in anderhalf jaar tijd 709 christenen zijn omgekomen, 130 christenen gewond zijn geraakt en 3459 christenen hun huis, grond en bezittingen zijn kwijtgeraakt. Gegevens over de aanvallen zijn gedetailleerd opgetekend in een tweede rapport. Door vergeldingsacties van christenen verloren 16 moslims het leven en raakten 219 moslims hun huis en bezittingen kwijt.

Fulaniherders zijn zwaar bewapend, terwijl christenen een wapenverbod hebben en zich alleen kunnen verdedigen met stokken en stenen. De geweldplegers hebben hierdoor vrij spel. Volgens de schrijvers van het rapport is er de afgelopen jaren niet één herder gearresteerd, berecht of gestraft naar aanleiding van het geweld.

Falende overheid

Veel christenen die gevlucht zijn, leven in nabijgelegen kampen en ontvangen geen steun van de overheid. Als de Nigeriaanse overheid niet ingrijpt, zullen de overgebleven christenen zich gedwongen voelen de regio te verlaten, waarschuwen de rapportschrijvers.

Directeur Ruud Kraan van Open Doors: „Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Christelijke boeren raken alles kwijt, worden gedood en verdreven en de Nigeriaanse overheid laat het gebeuren. Er moet snel iets gebeuren. Ik roep christenen in heel Nederland op om te bidden voor Kaduna. En ik roep politici op om via de minister van Buitenlandse Zaken bij de Nigeriaanse overheid en het Europees Parlement te protesteren tegen deze religieuze zuivering.”

Richard Groenenboom, woordvoerder van Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK), herkent het beeld dat het rapport schetst. „Als SDOK werken we al vele jaren in Nigeria en hebben we ook geregeld gemeld dat Fulaniherders een grote bedreiging vormen voor de christenen. In de media is er weinig oog voor het feit dat het geweld religieus geïnspireerd is.”

Groenenboom herinnert zich nog goed dat hij vier jaar geleden bij een massagraf stond in een Nigeriaans dorp. Kort ervoor waren er 27 christenen door Fulaniherders vermoord. „Een overlevende vertelde me dat ze voordat ze iemand neerschoten riepen: „Bid maar tot Jezus of Hij je weer opwekt, zoals met Hemzelf ook is gebeurd.” Toen werd me extra helder dat er een duidelijke agenda achter dit geweld zit.” Groenenboom heeft de indruk dat het Fulanigeweld is overschaduwd door de aandacht voor de aanslagen van Boko Haram. „Het lijkt erop dat Fulani’s op dit moment een grotere bedreiging zijn voor de interne veiligheid in Nigeria dan Boko Haram.”

