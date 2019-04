Rapport: Maleisische pastor Koh werd ontvoerd door overheidsagenten

De sinds twee jaar vermiste Maleisische pastor Raymond Koh is destijds ontvoerd door agenten van de Maleisische overheid. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Maleisische mensenrechtenorganisatie Suhakam dat vorige week gepubliceerd werd en waarvan de organisatie Open Doors donderdag melding maakte.

Dato’ Mah Weng Kai, voorzitter van Suhakam, oordeelt dat er „direct en bijkomstig bewijs” is dat overheidsagenten verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van Koh. De organisatie beveelt aan dat de overheid een speciaal comité opzet om de zaak te onderzoeken.

De pastor werd op 13 februari 2017 op klaarlichte dag gekidnapt. De ontvoering leek op een militaire operatie en werd vastgelegd door beveiligingscamera’s.

Ontvoering pastor

Susanne Koh, de vrouw van de voorganger, geeft de Maleisische politie zes maanden de tijd om haar te informeren over de situatie van haar man. Als er geen reactie volgt, overweegt ze juridische stappen, vertelt ze tegenover Suhakam. „Dit is het begin van ons gevecht voor godsdienstvrijheid en mensenrechten. We eisen dat de betrokken agenten zich verantwoorden voor de rechter.”

Een veldwerker van Open Doors laat weten de vrouw van Koh te ondersteunen in haar „verlangen naar gerechtigheid en waarheid. We dringen erop aan dat de Maleisische regering de aanbevelingen van de Suhakam in gang zet.”

Vorige maand verscheen een rapport van de Internationale Commissie van Juristen (ICJ) waarin de „religieuze intolerantie, discriminatie en vervolging van religieuze minderheden in Maleisië” belicht werd.

Maleisië staat op plek 42 van de ranglijst christenvervolging van Open Doors.

Jaar na ontvoering nog geen spoor van Maleisische pastor