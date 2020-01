Rapport Jehova's mag openbaar worden gemaakt

Het wetenschappelijk onderzoeksrapport naar aangiften van seksueel misbruik binnen de Jehova’s Getuigen Gemeenschap mag openbaar worden gemaakt. Dat heeft de rechtbank in Utrecht donderdag beslist.

De Jehova-gemeenschap probeerde via de rechter publicatie van het rapport van het kenniscentrum WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Universiteit Utrecht te voorkomen. Het zorgt volgens de Jehova's voor "onherstelbare schade" voor de gemeenschap met ruim 30.000 leden. Het rapport is volgens hen wetenschappelijk en feitelijk onjuist en bovendien lasterlijk.

Uit het onderzoek zou blijken dat het overgrote deel van de deelnemers ontevreden is over hoe de gemeenschap is omgegaan met de melding van seksueel misbruik. Het voelde voor hen niet als erkenning van hun leed. Zij voelden zich alleen staan.