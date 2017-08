Rapport CSW waarschuwt voor toenemende intolerantie Indonesië

Een deze week gepubliceerd rapport over de godsdienstige situatie in Indonesië waarschuwt voor „toenemende intolerantie jegens religieuze minderheden.”

Het rapport is afkomstig van de Britse organisatie Christian Solidarity Worldwide (CSW).

CSW deed onderzoek naar de feiten rond voormalig gouverneur Ahok van Jakarta. Die werd in mei dit jaar in Indonesië veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens godslastering.

Ahok behoort in twee opzichten tot een minderheid: hij is etnisch Chinees en christen. De man werd vals beschuldigd van blasfemie tijdens zijn (her)verkiezingscampagne. „Veel godsdienstige minderheden en activisten zien de veroordeling van Ahok als een symbool voor de groeiende religieuze intolerantie in Indonesië. Zijn zaak kun je beschouwen als een barometer”, aldus een vertegenwoordiger van de Ahmadiyyagemeenschap tegen CSW.

De Ahmadiyyagemeenschap vormt, net als de christelijke gemeenschap, een minderheid in Indonesië. De Ahmadi’s zijn moslims die van andere moslims afwijken door hun nadruk op vrede.

Vertegenwoordigers van CSW ontmoetten in mei leiders van godsdienstige minderheden in Jakarta, West-Java, Centraal-Java en Noord-Sumatra. Ze deelden met elkaar de zorgen over toenemende sociale uitsluiting, het sluiten van kerken, bedreiging en geweld tegen leden van godsdienstige minderheden. „De groei van de godsdienstige intolerantie en het angstklimaat onder godsdienstige minderheden was tastbaar”, aldus Benedict Rogers, teamleider van CSW in Oost-Azië.