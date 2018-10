Rapport Canadese zusterkerk stuurt aan op breuk met GKV

De Canadese zusterkerk van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stuurt aan op het verbreken van de relatie met de vrijgemaakt gereformeerden.

Dat blijkt uit een rapport dat dinsdag is gepubliceerd op de website van de Canadian Reformed Churches (CanRC). De deputaten voor contacten met de kerken in Nederland adviseren daarin de relatie met de GKV te verbreken. De eerstvolgende synode van de CanRC, in 2019 in Edmonton, zal het rapport behandelen.

Het voorstel vormt geen verrassing. Tijdens de GKV-synode in 2017 ageerden Canadese afgevaardigden tegen de zogeheten nieuwe hermeneutiek die opgang zou maken onder vrijgemaakten, en als gevolg daarvan het openstellen van de ambten voor vrouwen, openheid tegenover homorelaties en de toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Volgens het rapport van de deputaten aan de synode hebben de GKV herhaalde waarschuwingen genegeerd. De deputaten stellen dat het voor GKV-leden tijd is om in actie te komen. Bovendien zien ze hun rapport als een laatste oproep aan de GKV om terug te keren tot Schrift en belijdenis.

In juni besloten de Australische zusterkerken van de GKV op basis van dezelfde argumenten de band met de Nederlandse kerk te verbreken. Kort daarvoor besloten ook de Reformed Church in the United States (RCUS) en de United Reformed Churches of North America (URCNA) de relatie met de GKV te beëindigen.