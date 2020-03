Radicale moslims willen christenen uit Noordoost-Kenia verjagen

De radicaal-islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab heeft christenen gesommeerd drie gebieden in Noordoost-Kenia te verlaten. Zo niet, dan worden ze verjaagd, berichtte de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea deze week.

In een via internet verspreide audioclip noemt Al-Shabaabwoordvoerder Scheich Ali Dhere de reden van de eis: dan krijgen „inheemse moslims de mogelijkheid om alle lokale banen te verwerven.” Bijvoorbeeld islamitische leraren, artsen en ingenieurs in het noordoosten zouden op het ogenblik werkloos zijn. „Is het niet beter hun een kans te geven? De aanwezigheid van ongelovigen is onnodig”, aldus Dhere.

Volgens de hulporganisatie International Christian Concern (ICC), gevestigd in Washington, gaat het om de drie gebieden Garissa, Wajir en Mandera. Die worden voornamelijk bewoond door burgeroorlogsvluchtelingen uit het naburige Somalië.

In verband met het toenemende aantal overvallen en moordaanslagen op christenen zouden de meeste leraren, volgens Dhere, al om overplaatsing gevraagd hebben. De regio heet, door de oorlog in Somalië, al jarenlang instabiel. Het ontwikkelingsniveau is laag en de infrastructuur gebrekkig.

Al-Qaida

De ICC-regiocoördinator voor Afrika, Nathan Johnson, zei dat de christenen in het noordoosten van Kenia steeds banger worden. „In het licht van de dreigende taal van Dhere is het duidelijk dat Al-Shabaab het aantal aanvallen op christenen zal opvoeren, terwijl die alleen maar voor hun gezinnen willen zorgen.” Volgens de ICC heeft de Keniaanse regering nog niet gereageerd op de bedreigingen. De Amerikaanse ambassade in Kenia kwam met een veiligheidswaarschuwing voor toeristen en handelsreizigers.

De Al-Shabaabstrijders zien zich als onderdeel van het terreurnetwerk al-Qaida. Ze plegen al jaren steeds weer aanslagen in Kenia, omdat dit Oost-Afrikaanse land in 2011 troepen naar Somalië stuurde om islamisten te bestrijden.