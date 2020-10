Radboud Universiteit niet langer ”katholiek”

De Radboud Universiteit (RU) en het universitair ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen mogen zich niet langer ”katholiek” noemen. De Nederlandse bisschoppen maakten dat dinsdag bekend.

De beslissing volgt op de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in juli. In die uitspraak gaf het rechterlijk orgaan de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) toestemming om zelf leden voor het bestuur te benoemen.

Eerder lag deze macht bij de bisschoppen. Zij bepaalden wie er in het bestuur van de SKU mochten plaatsnemen. Belangrijke voorwaarde voor een aspirant-lid was dat hij of zij een rooms-katholieke levensovertuiging had. De SKU is het hier niet mee eens. Volgens de stichting zijn persoonlijke kwaliteiten belangrijker voor een functie dan de levensovertuiging.

Sinds 2014 zorgt dit meningsverschil voor een conflict; sindsdien heeft de bisschoppenconferentie een aantal kandidaten afgewezen omdat die onvoldoende rooms-katholiek zouden zijn.

Als gevolg van deze impasse spande het bestuur van de SKU een rechtszaak aan bij de Ondernemingskamer, om zo toch leden in het bestuur te krijgen. Het rechterlijk orgaan ging mee in hun argumenten en gaf ze bij wijze van uitzondering toestemming om zelf mensen te benoemen.

De bisschoppenconferentie heeft nu besloten om het predicaat ”katholiek” van de SKU in te trekken. Volgens de bisschoppen en de SKU verschillen zij te veel van mening over de wijze waarop de instellingen „invulling zouden moeten geven aan hun katholiciteit.”

Het SKU laat in een persbericht weten het besluit zeer te betreuren, maar te respecteren.

Naast de discussie over het benoemen van nieuwe bestuursleden, werden de partijen het ook niet eens over een nieuwe organisatiestructuur. Het is de bedoeling dat per 1 januari het ziekenhuis en de universiteit ieder een eigen toezichthouder krijgen, maar over de samenstelling daarvan was veel discussie. De gevolgen van de uitspraak voor deze discussie zijn nog niet bekend.

De Radboud Universiteit werd in 1923 opgericht als Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2004 veranderde de universiteit haar naam in Radboud Universiteit, vernoemd naar de bisschop van Utrecht in de tiende eeuw.

Met de intrekking van het

predicaat ”katholiek” verliest Nederland een van haar laatste rooms-katholieke universiteiten. Alleen de universiteit van Tilburg mag zich nu nog ”katholiek” noemen.