Rabbijnen bijeen in Nijmegen vanwege jubileum synagoge

In Nijmegen zijn ruim veertig jonge rabbijnen bijeen op een bijscholingsbijeenkomst van het Rabbinical Centre of Europe (RCE). De stad is in het bijzonder gekozen als plaats van vergadering vanwege het 20-jarig jubileum van de aankoop van de Nijmeegse synagoge.

De rabbijnen woonden maandagavond een herdenkingsbijeenkomst bij waarin rabbijn Levine van Nijmegen een sjofar –ramshoorn– werd overhandigd aan oud-burgemeester E. M. d’Hondt, die het gebouw aan de Nonnenstraat in 1999 voor het symbolische bedrag van één gulden verkocht aan de Stichting Synagoge Nijmegen. Op de bijeenkomst waren ook leden van de Nijmeegse Joodse gemeenschap aanwezig.

De synagoge, die in 1944 zwaar was beschadigd na bombardementen, moest worden gerestaureerd. Op 26 november 2000 werd het pand weer als synagoge gewijd.

De bijscholingsbijeenkomst van het RCE, die gaat over het huwelijksrecht, duurt nog tot en met woensdag.