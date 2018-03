Rabbijn Chaim Eisen: Werken in deze wereld en uitzien naar wat komt

„De opdracht die God ons in deze wereld geeft, is om aan het werk te gaan”, zegt rabbijn Chaim Eisen. „Maar dat leidt ons niet af van de wereld die komt.”

De rabbijn uit Israël sprak maandagavond in ’s-Gravendeel op de eerste van vier avonden over het thema: ”Verlossing in Joods perspectief”. Chaim Eisen, op uitnodiging van Christenen voor Israël in Nederland, ziet het als zijn missie om Joden en christenen met elkaar te verbinden. Het Joodse volk moet de universele waarheid van Gods Woord delen met niet-Joodse volkeren, vindt hij. In dat kader richtte de rabbijn Yeshivat Sharashim op, een online Bijbelschool voor Joden en christenen, geleid vanuit Jeruzalem.

Volgens Eisen zijn berouw en het verrichten van goede daden het belangrijkst in deze wereld. „Het gaat in deze wereld niet om het zijn maar om het worden. De Bijbel, het Oude Testament, is daarvoor het handboek.”

Trots steekt hij het Boek omhoog. „Gekregen toen ik in het Israëlische leger ging, samen met een geweer. Toen ik het leger uitging, moest ik het geweer teruggeven maar deze Bijbel mocht ik houden.”

Chaim Eisen noemt de Bijbel „het platform waarop Joden en christenen staan.”

Nieuw leven

Volgens sommige mensen spreekt het Oude Testament niet over een leven na de dood, maar de rabbijn wijst dit van de hand. Dat er in de Bijbel sprake is van een nieuw leven, maakt hij op uit wat er over Henoch wordt gezegd. Die wandelde met God en Hij nam hem weg. „Henoch ging dus over naar een hogere wereld”, aldus Eisen.

Elia, die met een vurige wagen en vurige paarden opvoer naar de hemel, is voor de rabbijn een tweede voorbeeld. Verder staat er in de Bijbel dat Abraham stierf en „tot zijn volk vergaderd werd.” Dat gaat dus niet over begraven worden, aldus de rabbijn. „Als Izak sterft wordt hij met zijn voorgeslacht verenigd. Evenzo vergaat het Jakob. Ze verlaten dus de wereld en leven verder.”

Eisen maakt onderscheidt tussen het sterven van mensen en van dieren. „Het unieke van de mens is dat zijn geest terugkeert tot God en zijn lichaam terugkeert tot stof. Dat maakt duidelijk dat er leven is na dit leven.”

Dat eeuwig leven komt van God. „In de Bijbel is dat een vanzelfsprekendheid. God hoeft ons niet te vertellen hoe dit precies zit. Had Hij dat wel gedaan, dan zouden we afgeleid worden van het leven hier en nu. God heeft ons in deze wereld geplaatst.”

Dat mensen accepteren dat het leven begrensd is, heeft volgens de rabbijn betrekking op het fysieke. „Dat geldt niet voor de ziel.”

Messias

Eisen betrekt de woorden van de profeten op de toekomende wereld, de wereld van de Messias. Die ligt in het verlengde van deze wereld. „De huidige wereld blijft de wereld”, stelt hij. „De toekomende wereld is een ander niveau van bestaan. De Bijbel spreekt niet over wat er na het Messiaanse rijk komt.”

Volgens de rabbijn moeten Joden en christenen zoeken naar de rol die God hun geeft om „in deze wereld tot Gods doel te komen.”