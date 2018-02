Raadscommissie buigt zich over plan voor behoud Bethelkerk Den Haag

De Bethelkerk in Den Haag hoeft mogelijk niet gesloopt te worden. Buurtbewoners en een projectontwikkelaar zijn erin geslaagd om een plan te maken zodat het gebouw kan blijven staan, schrijft wethouder Joris Wijsmuller van Den Haag aan de commissie Ruimte.

Die spreekt donderdagavond over de Bethelkerk en de Valkenboskerk. De Stichting Bethel Blijft (SBB) heeft een plan gepresenteerd waarbij de kerk een maatschappelijke functie houdt. Bovendien worden in en naast de kerk woningen gerealiseerd. De sloop van de Valkenboskerk lijkt wel door te gaan; er is geen koper gevonden voor het gebouw.