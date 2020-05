Raad van Kerken doet beroep op Kamer inzake steun arm land

De Tweede Kamer moet zich „onbevooroordeeld, neutraal en apolitiek” opstellen bij de besluitvorming over het advies om 1 miljard euro uit te trekken voor het lenigen van acute noden in kwetsbare landen in onder meer Afrika.

Die oproep doen de voorzitters van de Raad van Kerken, In Vrijheid Verbonden en het Jacob Soetendorp Institute in een verklaring.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) bracht het kabinet vorige week advies uit over de Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen de impact van het coronavirus. De „enorme nood” in Afrika en elders „raakt ons in het hart en doet een klemmend beroep op onze solidariteit”, aldus de AIV.

Op verzoek van de Tweede Kamer had minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de raad half april gevraagd om met een spoedadvies te komen. Deze ochtend spraken Tweede Kamerleden met de AIV over het uitgebrachte advies.

Afhankelijk

„Als Covid-19 iets laat zien, is het dat Nederland sterk afhankelijk is van de rest van de wereld: voor onze gezondheid, onze economie en onze veiligheid”, schrijven de voorzitters van de Raad van Kerken, In Vrijheid Verbonden en het Jacob Soetenberg Institute. Eerstgenoemde vertegenwoordigt tal van kerkgenootschappen. Onder In Vrijheid Verbonden vallen organisaties van verschillende religies. Het Jacob Soetenberg Institute is onder meer gericht op het bevorderen van interreligieuze dialoog.

„Voor het eerst in decennia is er sprake van gedeeld leed”, schrijven de ondertekenaars. „Maar waar Nederland beschikt over adequate zorg, een goed bestuur en een ruime schatkist, is dat in veel landen in onder andere Afrika niet het geval.” Zo hebben honderden miljoenen mensen geen toegang tot goede gezondheidszorg, voedsel en schoon water. Er hangt niet alleen een humanitaire, maar ook een sociaaleconomische catastrofe in de lucht, waarschuwen de voorzitters.

Begrensde blik

Nu de coalitiepartijen en het kabinet tot overeenstemming moeten komen over het advies om 1 miljard euro vrij te maken, is „een mondiale blik nodig, geen begrensde nationale blik”, schrijven de voorzitters in de verklaring. Ook brengen zij onder de aandacht dat er tientallen miljarden euro’s zijn vrijgemaakt voor binnenlandse steunpakketten, maar dat dit niet genoeg is bij de bestrijding van „een virus dat zich niet aan grenzen houdt.” „Het is letterlijk en figuurlijk van levensbelang dat de Tweede Kamer zich hierin waardig opstelt”, zo stellen de voormannen. „Dat betekent dat er even geen plaats is voor partijpolitiek, vooringenomenheid en electoraal ingegeven standpunten. Neutraliteit, objectiviteit en politiek leiderschap is nodig om boven de partijen uit te stijgen. Dat is wat we nu verwachten. En wat we ook mogen verwachten van politiek leiders.”

De Kamer nam eind maart met een grote meerderheid een motie aan die het kabinet ertoe opriep om ernaar te streven bestaande hulp aan ontwikkelingslanden te handhaven en zo mogelijk uit te breiden.

Naar verluidt zouden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen zich deze maandag en de ministerraad zich aankomende woensdag buigen over het advies van de AIV.