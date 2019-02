Raad van Kerken: Blijf scherp op voorkomen misbruik

De Raad van Kerken in Nederland roept gemeenten op om vijf jaar na het tekenen van de verklaring ”De kerk, een veilige plek” scherp te blijven op het voorkomen van seksueel misbruik in de kerk.

Twintig kerken onderstreepten eind 2014 dat ze een veilige omgeving willen realiseren voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. Een verklaring die onverminderd actueel is, stelt de raad nu in een brief aan de lidkerken. Door kwesties rond seksueel misbruik waren kerken en kerkelijke instellingen ook in 2018 geregeld in het nieuws. „Het gepleegde misbruik vervult ons met afschuw en schaamte”, schrijft de raad. „Wij erkennen dat wij tekort geschoten zijn en en weten ons solidair in schuld en verlegenheid.”

De raad onderkent de noodzaak om daadwerkelijk uitvoering te geven aan preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening. Daarvoor is nodig dat kerken in eigen kring orde op zaken stellen om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag en in het bijzonder seksueel misbruik van minderjarigen te voorkomen. Tegelijk is het nodig, aldus de raad, dat kerken elkaar helpen om scherp te blijven, „opdat ons gezamenlijk commitment om veilige kerken te zijn niet verslapt of verdwijnt.”

De oecumenische koepelorganisatie nodigt de vertegenwoordigers van de kerken die de verklaring ondertekenden vijf jaar na dato uit voor het opmaken van een balans. Bedoeling is dat er ruimte komt om elkaar te bevragen op de concrete maatregelen die zijn genomen met het oog op preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening. Ook staat er een gedachtewisseling op het programma met deskundigen van het Meldpunt seksueel misbruik in de kerk (SMPR).

Eind 2019 hoopt de raad te kunnen vaststellen dat de kerken gegroeid zijn in veiligheid en in alertheid bij signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. In de brief vraagt de organisatie de lidkerken zowel slachtoffers als daders te gedenken in gebed. De eerste zondag van de veertigdagentijd zou daarvoor een passend moment kunnen zijn, aldus de raad.

De Raad van Kerken werd in 1968 opgericht. Er zijn zeventien kerken en kerkelijke organisaties bij aangesloten, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk.