Raad van Kerken betuigt spijt rond Israëlbrief aan minister Blok

De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken rond de brief van de Wereldraad van Kerken die hij naar minister Blok van Buitenlandse Zaken stuurde. „We hadden ons zorgvuldiger moeten uitdrukken.”

Dat meldt de raad donderdag in een verklaring op de website van het oecumenisch platform. In de gewraakte brief wordt Israël opgeroepen af te zien van zijn voorgenomen annexatieplannen voor de Westelijke Jordaanoever per 1 juli.

De plenaire raad vergaderde woensdag uitvoerig over de gang van zaken en de vele kritische reacties die bij de raad en zijn lidkerken zijn binnengekomen over deze steunverklaring van de Raad van Kerken aan de brief van de Wereldraad en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten. Het algemene gevoelen in de plenaire raad was dat over „deze kwesties van hoge importantie de vertegenwoordigers van alle lidkerken en geassocieerde leden vooraf geraadpleegd dienen te worden, ook waar het gaat om publicatie op de website van de Raad”, zo meldt de raad.

Het spijt de raad dat de brief die onder de aandacht van de minister is gebracht heeft geleid tot „onrust en verwarring”, aldus de verklaring. „Het is onze overtuiging dat een brief met onze eigen woorden zorgvuldiger tot uitdrukking had kunnen brengen waarvoor wij aandacht wilden vragen. De intentie van het moderamen was, en is nog steeds, om vanuit de Raad van Kerken op te roepen tot een rechtvaardige vrede voor alle volkeren in het Midden-Oosten. Als Raad kunnen en willen wij echter niet spreken over bepaalde sancties of de aanzet tot strafmaatregelen. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de politiek.”

In de vergadering werd tevens duidelijk dat opvattingen in de Raad over het Israëlisch-Palestijnse conflict ver uit elkaar liggen en dat kerken verschillende accenten leggen. „De één is sterk politiek geëngageerd terwijl de ander juist meent afstand te moeten houden van de politiek. De één maakt een duidelijk onderscheid tussen religie en politiek terwijl het bij de ander meer met elkaar verweven is. Daarom moeten we vaststellen dat de Raad van Kerken niet in staat is om over deze zo gevoelige kwestie vanuit een consensus namens alle lidkerken en geassocieerde leden van de Raad te spreken en dat moet overlaten aan de afzonderlijke kerken, hoezeer ook één in het verlangen naar vrede.”

De raad wil met de nu verschenen verklaring vooral de intentie van de gewraakte brief uitleggen. Deze werd akkoord verklaard door de vertegenwoordigers van vijftien kerken. Vertegenwoordigers van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en het Leger des Heils gaven aan niet te kunnen instemmen met deze tekst, zo melden algemeen secretaris Christien Crouwel en voorzitter Geert van Dartel.

Blijvende verbondenheid

De Raad van Kerken weet zich, als voorheen, diep en blijvend verbonden met het Joodse volk als volk van het verbond en erkent zijn unieke positie in de heilsgeschiedenis, aldus de verklaring. „Ook daarom blijft de raad hechten aan goede relaties tussen Nederland en de staat Israël, waar het Joodse volk zich veilig mag weten. Dezelfde veiligheid en zekerheid gunt de raad ook de Palestijnse christenen en hun volksgenoten in hun Palestijnse gebieden.”

De raad zal zich dan ook, in nauwe samenwerking met het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM), blijven uitspreken tegen alle vormen van (religieus) geweld, van welke zijde dan ook, en wil zich gezamenlijk inzetten voor nieuwe vredesvoorstellen voor Israël en Palestina, aldus de verklaring. Daarbij zoekt hij ook „van harte” het gesprek met het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland (OJEC), het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI), Christenen voor Israël en andere betrokkenen.

