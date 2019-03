Raad van kerken: Aanslag Nieuw-Zeeland misdaad tegen menselijkheid

De Raad van Kerken in Nederland heeft zaterdag zijn medeleven uitgesproken met moslims na de aanslag op moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.

In een persbericht noemt de Raad van Kerken de aanslag „een misdaad tegen de menselijkheid, tegen mannen, vrouwen en kinderen.” De raad bevestigt in het bericht de noodzaak van dialoog en samenwerking „met onze moslimbroeders en -zusters in Nederland en elders in de wereld.”

Komende maandag zal het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM), waarin de Raad van Kerken participeert, een condoleancebezoek brengen aan de ambassade van Nieuw-Zeeland in Den Haag.