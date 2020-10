Publicatie over Engelmunduskerk Velsen-Zuid

De Engelmunduskerk in Velsen-Zuid is een van de oudste kerken van Holland. In de reeks Noord-Hollandse Archeologische Publicaties is een boek uitgebracht over oorsprong en ontwikkeling van de kerk.

Al minstens negen eeuwen is de Engelmunduskerk het hart van Velsen-Zuid, de historische kern van Velsen. De geschiedenis gaat terug tot 720, toen mogelijk op deze plek een houten kerk werd gesticht.

De publicatie geeft een overzicht van archeologische onderzoeken in 1945, 1955 en 1965-1968 naar fundamenten, grondsporen, begravingen en roerende vondsten. Ze werden nooit uitgewerkt en zijn nu voor het eerst gebundeld. Bijzondere textielvondsten uit graven, waaronder een wollen babyjasje, geven inzicht in kleding en het grafritueel in de 17e en 18e eeuw.

Uitgebreide aandacht krijgen twee 14e-eeuwse graven van een man en een vrouw die in 1967 werden blootgelegd onder een nu verdwenen kapel. Met historisch, kunsthistorisch en fysisch antropologisch onderzoek is definitief aangetoond dat onder de ooit kleurrijke hardstenen grafzerk het middeleeuwse ridderechtpaar Willem I van Brederode en Hillegonda van Voorne lag begraven. Op basis van de aangetroffen skeletten maakte de provincie Noord-Holland gezichtsreconstructies, die nu een prominente plek hebben in Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie in Castricum.