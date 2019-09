PThU wil investeren in samenleving

De strijd binnen de kerken over een meer of minder liberale koers of over de gebondenheid aan de confessie lijkt voorbij. Een protestantse universiteit moet daarom investeren in de samenleving.

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) kan vruchtbaar zijn voor de samenleving, denkt prof. dr. Mechteld Jansen. De rector zei maandag bij de opening van het academisch jaar in de Amsterdamse kerk Vrijburg dat de betrokkenheid op maatschappelijke vraagstukken ook het komende jaar een „uitdaging” moet zijn.

De PThU, met vestigingen in Amsterdam en Groningen, streeft er volgens haar naar te theologiseren „midden op straat” en „met een open blik naar de samenleving.”

De rector wees op de toenemende polarisatie in de samenleving. Het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken past binnen een theologische opleiding, aldus prof. Jansen.

Hoewel ze „met dankbaarheid” terugkijkt op de bereikte resultaten –zoals internationale uitwisselingprogramma’s van studenten en interculturele ontmoetingen op conferenties– heeft de PThU de taak „voortdurend te innoveren.”

Leiderschap

Prof. dr. Ian Nell, hoogleraar praktische theologie en missiologie aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid Afrika), gaf een lezing over het thema ”postkoloniaal leiderschap, de uitdaging voor een nieuwe generatie theologen”. Hij noemde de Zuid-Afrikaanse maatschappij „de meest gepolariseerde samenleving ter wereld, met de grootst mogelijke tegenstellingen en verschillen tussen bevolkingsgroepen en burgers onderling.”

Juist in zo’n samenleving komt het bij de theologische vorming aan op het opleiden van bekwame theologen, die weten om te gaan met sluimerende conflicten.

Zuid-Afrika is volgens de hoogleraar uit Stellenbosch nog altijd bezig met een dekolonisatieproces. Het huidige postkoloniale tijdperk, waarin de „naweeën van het apartheidsregime” nog merkbaar zijn, betekent een bijzondere uitdaging voor de opleiding van theologen. „Is de theoloog blank en oefent hij leiderschap uit, dan is men achterdochtig en klinkt er al gauw het verwijt van verkapt kolonialisme. Zo’n door en door gepolariseerde situatie stelt bijzondere eisen aan theologisch geïnspireerd leiderschap.”

Prof. Nell ziet de bekwaamheid tot relatieverbetering als een belangrijke eigenschap van christelijke leiders. Juist christelijke leiders zouden competent moeten zijn in het noodzakelijke proces van verzoening, zo betoogde de Zuid-Afrikaanse hoogleraar. „Want verzoening is immers een geestelijke zaak en gemeenschapsvorming is een geestelijk proces. Vooral in Zuid-Afrika, waar het na de afschaffing van de apartheid in 1991 zo snel tot botsingen en conflicten komt.”

Daarom zal de theologische vorming ook moeten bijdragen aan het bijbrengen van een pastorale instelling, die volgens prof. Nell kenmerkend is voor een Bijbels-christelijk geïnspireerd leiderschap. „Mede vanuit het concept van het priesterschap van alle gelovigen kan een theologisch gevormde leider een bijdrage leveren aan de democratisering van de samenleving”, zo stelde hij.

Docent

Voordat de opening van het academisch jaar werd afgesloten met een liturgische viering, werd bekendgemaakt dat dr. T. T. J. Pleizier (PThU Groningen) is verkozen tot docent van het jaar. Mart-Jan Luteijn werd student van het jaar.