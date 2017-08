PThU publiceert brochure transgender, geloof en kerk

In de Amsterdamse Keizersgrachtkerk is zondag de brochure ”Transgender, geloof en kerk” gepresenteerd.

Het betreft een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam en Groningen. De acht bladzijden tellende brochure is geschreven door prof. dr. Heleen Zorgdrager. Zij maakt deel uit van de onderzoeksgroep Transcenders, die al langere tijd bezig is met vragen rond „genderidentiteit, kerk en geloof.”

De brochure is vooral bedoeld als „informatiebron voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen”, meldde de PThU eind vorige week. Zo wordt erin beschreven hoe mensen met „genderdysforie” –onbehagen met het geboortegeslacht– hiermee (kunnen) omgaan. Ook is een woordenlijst opgenomen.