PThU krijgt leerstoel krijgsmachtpastoraat

Als het aan de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging (DGV) ligt, krijgt de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) een bijzonder hoogleraar voor het krijgsmachtpastoraat.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde brief van de PThU aan de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. De kerkvergadering moet op 20 april haar goedkeuring geven aan het instellen van de bijzondere leerstoel in Amsterdam.

De PThU en de DGV hebben al in 2016 afspraken gemaakt over de komst van de bijzonder hoogleraar, zo blijkt uit de synodestukken. De nieuwe hoogleraar moet krijgsmachtpredikanten toerusten bij het omgaan met levensbeschouwelijke vragen rond geweld, leven en dood.