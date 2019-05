PThU en TUK onderzoeken gereformeerde liturgische formulieren

De Theologische Universiteit Kampen (TUK) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam en Groningen starten een gezamenlijk project over de klassieke gereformeerde liturgische formulieren. Dat maakten beide universiteiten maandag bekend.

De PThU en de TUK bestuderen de komende vijf jaar de liturgische formulieren en gebeden die in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden zijn ontstaan. De PThU onderzoekt de formulieren voor doop en avondmaal, de TUK de formulieren voor huwelijk en de bevestiging van ambtsdragers. Voor het project trekken beide instellingen binnenkort vier promovendi aan. De Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland steunt het project van de PThU financieel.

De klassieke gereformeerde liturgische formulieren en gebeden worden ook wel ”De Liturgie” genoemd. In het project komen systematisch de maatschappelijke, kerkelijke en theologische context van de formulieren aan de orde. „Op deze manier verdiept het project het inzicht in de geschiedenis van zowel de Reformatie in ons land als van De Liturgie”, schrijven de twee theologische universiteiten.