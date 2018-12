PThU benoemt dr. P. M. Sonnenberg tot docent ”youth ministry”

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam heeft dr. P. M. (Ronelle) Sonnenberg (38) benoemd tot universitair docent ”youth ministry”.

”Youth ministry” duidt op het werk van professionals in kerken en op scholen waarbij geloofsoverdracht aan jongeren plaatsvindt. Dr. Sonnenberg, predikant van de protestantse gemeente in Alphen aan den Rijn, is de opvolger van dr. A. (Jos) de Kock. Ze studeerde theologie in Utrecht en promoveerde in 2015 op de relatie tussen jongeren en eredienst.

Zie ook:

„Kerk moet jongeren inspireren”, Reformatorisch Dagblad (17-02-2015)