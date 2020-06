PRTS in Grand Rapids breidt doctoraalprogramma uit

Het Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) in Grand Rapids gaat in september het doctoraalprogramma uitbreiden met de vakken dogmatiek en homiletiek.

Daartoe besloot de synode van de Heritage Reformed Congregations (HRC) dinsdag. Docenten zijn dr. S. Myers en dr. J. R. Beeke (dogmatiek) en dr. A. Neele, dr. G. Bilkes en dr. Beeke (homiletiek). Na dertien jaar docentschap aan het PRTS heeft dr. David Murray besloten naar het pastoraat terug te keren. De vacature zal tijdelijk vervuld worden met huidige docenten. David H. Kranendonk is voorlopig voorgedragen als opvolger. Het PRTS telt momenteel 100 studenten.

Vanwege de coronacrisis kwam de synode deze week virtueel bijeen om besluiten te nemen over tijdgebonden zaken. Op 20 en 21 oktober vergadert ze verder in Grand Rapids.

FRC

Dit jaar zullen de synodes van de Free Reformed Church in North Amerika (FRC), de zusterkerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken, en HRC dus niet onder één dak plaatsvinden. Beide kerken bevinden zich in een proces van toenadering en mogelijke eenwording. Het kerkelijk contact tussen beide kerkverbanden zal in oktober aan de orde komen. De FRC vergadert dit jaar van 8 tot 11 september.

De synode, onder leiding van preses dr. M. Kelderman, gaf toestemming aan vier HRC-studenten –J. Bijl, D. Dedert, I. Epp en M. Heijboer– om in de gemeenten te gaan proponeren. Zij werden tevens tot het derde studiejaar bevorderd.

Op verzoek van de gemeente Harrison (Arkansas) verleende de synode aan ds. F. van der Zwaag eervol emeritaat. Hij dient deze gemeente sinds 2014. De gemeente van Burgessville (Ontario) gaat een (dochter)afdeling in het nabijgelegen Tilsonburg institueren.