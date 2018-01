Protestantse Marcuskerk in Utrecht sluit deuren

In de Marcuskerk van de protestantse gemeente Utrecht wordt zondag de laatste dienst gehouden. De kerk in de buurt Hoograven sluit haar deuren, meldt het jongste nummer van Kerk in de stad (orgaan van de protestantse gemeente Utrecht). Oorzaak is onder meer het teruglopende ledental.

De Marcuskerk –een gemeentelijk monument– werd op 24 april 1958 in gebruik genomen. Architect was ir. J. B. Baron van Asbeck. „De naam van de kerk werd gekozen in aansluiting op de naam van de voorlaatste Nederlandse hervormde kerk in Utrecht, de Mattheüskerk. Later volgden in die namencyclus de Lucaskerk (Kanaleneiland) en de Johanneskerk (Overvecht), waarmee de evangelistencyclus qua namen compleet was”, aldus Kerk in de stad. De Mattheüskerk is inmiddels verkocht, de Lucaskerk afgebroken.

Aan het einde van de viering zondag –waarin ds. Hans Koops voorgaat– worden „kanselbijbel, paaskaars, doopkan, avondmaalsstel en gedachtenisschaal de kerk uitgedragen. Op 14 januari worden deze liturgische symbolen binnengedragen in de Nicolaikerk. Zo wordt de geschiedenis, de traditie van de geloofsgemeenschap van de Marcuskerk, opgenomen in de nieuwe wijkgemeente.”