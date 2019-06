Protestantse Kerk werkt aan transgenderliturgie

Wanneer iemand van geslacht verandert, kan daar binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) binnenkort officieel tijdens de kerkdienst aandacht aan worden besteed.

De projectgroep transgender en liturgie werkt aan een handleiding die het mogelijk maakt om momenten rond de geslachtstransitie in de liturgie een plek te geven. Het is de bedoeling dat de handleiding komend najaar een plek krijgt in het Dienstboek van de PKN, zo meldde dagblad Trouw onlangs. In diezelfde krant deed een groep leden van de PKN eerder dit jaar een oproep om tot een liturgie voor transgenders te komen. Er wordt nu onder meer gekeken hoe mensen die van geslacht zijn veranderd hun nieuwe naam in een dienst bekend kunnen maken en gezegend kunnen worden.

De PKN is al langer bezig met een bezinning op de vragen die transgenders zichzelf stellen en de rol die de gemeente in dat proces heeft. In 2017 gaf de kerk de brochure ”Transgender, kerk en geloof” uit. Daarin staat onder meer: „Naast het Godsbeeld spelen ook de omgeving, de gemeenschap en de liturgie een belangrijke rol in de moeizame verhoudingen tussen trans*personen en geloof.”

Ds. A. J. Mensink, voorzitter van de Gereformeerde Bond in de PKN, wil over het vraagstuk van transgenders en hun identiteit „niet makkelijk doen”, liet hij vrijdag desgevraagd weten. Hij vindt het echter theologisch „moeilijk te verteren” dat er een liturgisch zegenmoment is en dat de kerk in een liturgische handreiking voorziet. „Het uitspreken van een zegen riekt mij teveel naar natuurlijke theologie. In onze protestantse traditie is de zegen altijd verbonden geweest aan een roeping. Dus bij het aangaan van een huwelijk, het bevestigd worden in een ambt of zending.”

Onbekend maakt onbemind, dat geldt ook voor transgenders

Buitenland

Ook in het buitenland is sprake van de ontwikkeling van een transgenderliturgie. De Anglicaanse Kerk publiceerde in december een handleiding voor een welkomstdienst voor transgenders. Inmiddels hebben enkele duizenden anglicanen daar in een open brief protest tegen aangetekend, meldde Christian Today eerder deze maand. Het Vaticaan publiceerde deze week een document waarin de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk het veranderen van het eigen geslacht „tegennatuurlijk” noemt.