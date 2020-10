Protestantse Kerk in Nederland krijgt ”Confessionele Beweging”

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland gaat op 27 oktober de ”Confessionele Beweging” van start.

De vereniging ontstaat uit een fusie van de Confessionele Vereniging (CV) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB).

De leden moeten hun goedkeuring nog geven over de fusie, die de al bestaande samenwerking tussen de twee organisaties moet verstevigen.

De Confessionele Vereniging ontstond in 1864 in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, het Confessioneel Gereformeerd Beraad in de jaren zeventig van de vorige eeuw binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ze maakten zich zorgen over opkomende vrijzinnigheid in de kerken. Sinds 2004 maken beide verenigingen deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

De nieuwe vereniging wil zich volgens een woordvoerder „dienend en appellerend opstellen in de kerk en haar leden ondersteunen, motiveren en inspireren. Trouw aan de Schrift en het centrale belijden van Jezus Christus als Heer en Heiland wil de vereniging haar weg gaan.”

De fusie zou al op 26 mei op een gezamenlijke ledenvergadering definitief zijn gemaakt. Maar vanwege de coronamaatregelen kon de bijeenkomst toen niet doorgaan.