Protestantse kerk Hansweert verkocht

De protestantse kerk in Hansweert (Zeeland) gaat over in andere handen.

Volgens de PZC heeft de gemeente het gebouw verkocht aan Jeroen van Meel, een inwoner van het dorp. De buitenkant van het gebouw blijft intact. De kerk krijgt de bestemming van trouwlocatie en er komen appartementen in.

De verkoop markeert het einde van een moeizaam traject. De krimpende gemeente besloot jaren geleden om óf de kerk van Hansweert óf die van Schore te verkopen. De kerk waarvoor als eerste een koper gevonden zou worden, zou van de hand gaan. Het andere zou in gebruik blijven. Vorig jaar zag het ernaar uit dat de kerk in Schore verkocht zou worden, maar de koper trok zich terug. Daarna stond alleen de kerk in Hansweert nog te koop.