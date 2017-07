Protestantse Kerk gaat nauwere samenwerking aan met HGJB, GZB en IZB

De Protestantse Kerk in Nederland, jongerenorganisatie HGJB, zendingsorganisatie GZB en IZB – vereniging voor zending in Nederland hebben op 29 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De ondertekening vond plaats op Nieuw Hydepark in Doorn in het bijzijn van de preses van de generale synode, ds. K. van den Broeke.

De wens om meer samen te werken dan voorheen komt voort uit „een gedeeld roepingsbesef om gemeenten toe te rusten en te ondersteunen in de taken waartoe deze geroepen zijn”, is in de samenwerkingsovereenkomst te lezen.

De overeenkomst houdt in dat de dienstenorganisatie van Protestantse Kerk, die in Utrecht is gehuisvest, meer met de partners gaat samenwerken in haar dienstverlening aan gemeenten.