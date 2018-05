Protestantse gemeente Rijswijk (Gld.) koopt dorpshuis

De protestantse gemeente in het Betuwse dorp Rijswijk koopt dorpshuis De Hoekenburg van de gemeente Buren. Haar verenigingsgebouw Rehoboth wordt gesloopt. Verantwoordelijk wethouder Sietske Klein is blij dat de kerkelijke gemeente het pand overneemt. „Door het samenvoegen van activiteiten van Rehoboth en De Hoekenburg blijft er een plek voor verenigingen in het dorp. Ook blijft door de overeenkomst de gymzaal beschikbaar voor de plaatselijke basisschool De Wiekslag.”

Dat laatste was de voornaamste reden om het dorpshuis over te nemen, zegt kerkrentmeester Dik Smits. „We vinden het belangrijk dat er in Rijswijk een school is. Rehoboth en De Hoekenburg moesten allebei opgeknapt worden. Dat we met deze aankoop kunnen bijdragen aan het behoud van de school was in onze afweging het argument om te kiezen vóór De Hoekenburg.”

In de overeenkomst met de gemeente Buren staat dat de kerk op de plaats van Rehoboth drie woningen mag laten bouwen. „Daarvoor gaat nu een bestemmingsplanprocedure lopen”, aldus Smits. „Wanneer die met positief gevolg is afgerond, wordt de overname van De Hoekenburg definitief.”